PS VR2: le nuove informazioni vi hanno convinto?

Sony Interactive Entertainment ha quest'oggi presentato al mondo una serie di nuove informazioni dedicate a PS VR2, il nuovo visore per la realtà aumentata compatibile con PS5. Precisamente, il blog post si è focalizzato sulle funzioni di "esperienza utente" dell'headset.

Per chi si fosse perso la nostra notizia dedicata, ricordiamo che queste funzioni di PS VR2 includono ad esempio la Visuale trasparente, ovvero una modalità che permette di vedere ciò che ci circonda senza dover togliere il visore. Grazie alle telecamere integrante in PS VR2, si può scansionare l'area attorno a noi, così da creare una zona di gioco sicura e impostare l'headset per far sì che emetta un segnale di allarme se si esce da essa, così da evitare di andare a sbattere contro mobili e muri.

Sfruttando una HD Camera per PS5, PS VR2 può eseguire una trasmissione del gioco mettendoci all'interno dello schermo, così da poter mostrare i movimenti eseguiti e le reazioni in tempo reale. Il device permette anche di usare una modalità VR con vista a 360° in un ambiente virtuale (risoluzione totale pari a 4000 x 2040 HDR 90/120 Hz) e una modalità cinema a 1920 x 1080 HDR con frequenza di aggiornamento pari a 24/60/120 Hz.

Come potete leggere, parliamo di novità non direttamente legate ai giochi che potremo sfruttare con la piattaforma (probabilmente uno degli elementi più rilevanti per buona parte del pubblico, insieme al prezzo), ma si tratta comunque di funzioni importanti per rendere più comodo l'utilizzo di PS VR2, che pare stia facendo un netto passo in avanti rispetto al primo modello per PS4.

Horizon Call of the Mountain sarà uno dei giochi esclusivi PS VR2

Sony sta pian piano svelando la nuova piattaforma: anche se mancano ancora molte informazioni, cosa ne pensate fino a questo punto? PS VR2 ha bisogno di ottenere un grande successo, per confermare che l'investimento di Sony in questo mercato abbia avuto un senso. Credete che le funzioni fino ad ora presentate siano convincenti? Credete che una buona quantità di persone acquisterà PS VR2, oppure rimarrà un device di nicchia?

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.