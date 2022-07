Resident Evil 4 HD Project V1.1 rilasciato, con centinaia di miglioramenti grafici

Resident Evil 4 HD Project ha raggiunto la V1.1, pubblicata in queste ore, a testimonianza del colossale lavoro svolto dal duo di modder impegnati nel progetto, con un download da 10,6 GB che contiene centinaia di miglioramenti grafici.

Il pacchetto si trova a questo indirizzo e, tra gli elementi presenti in questa mod, troviamo modifiche alle texture, agli scenari, ai modelli 3D dei personaggi e anche all'interfaccia utente e alle armi.

RE4 HD Project, un'immagine che confronta la versione originale con quella modificata

Sono veramente tanti i punti toccati da questo Resident Evil 4 HD Project V1.1, considerando appunto che si parla di centinaia di modifiche solo per quanto riguarda l'aspetto grafico del gioco Capcom, ma intanto ci sono delle note che riassumono alcune delle caratteristiche.

Vediamo dunque le note riguardanti Resident Evil 4 HD Project V1.1:

Centinaia di modifiche grafiche basate anche sui feedback degli utenti (texture, modelli di personaggi e livelli, oggetti, armi, interfaccia utente)

Dozzine di altre modifiche grafiche effettuate al volo

Rimasterizzati i testi a schermo come "premi un tasto", "come giocare", "opzioni" e "Controlli" in tutte le lingue presenti nel gioco

Font modificati nella schermata dei titoli dell'interfaccia, per corrispondere meglio a quelli originali

Alcune correzioni effettuate ai sottotitoli in spagnolo

Inclusione delle ultime modifiche re4_tweaks (1.7.7.3) da parte di nipkow e emoose

Sottotitoli in inglese durante tutte le scene d'intermezzo

Nel frattempo, Capcom ha annunciato Resident Evil 4 Remake in via ufficiale, anche con brevi frammenti di gameplay inedito in video dal Capcom Showcase dello scorso giugno.