PS4 e PS4 Pro, possibile taglio di prezzo nei prossimi mesi con l'arrivo di PS5

PS4 e PS4 Pro potrebbero avere un ruolo di grande importanza anche nel prossimo futuro di Sony, nonostante l'arrivo di PS5 e anzi proprio in concomitanza con questo, come soluzioni economicamente più abbordabili considerando l'alto prezzo a cui la next gen verrà venduta.

Dal report di Takashi Mochizuki e Yuki Furukawa di Bloomberg, dal quale sono emerse diverse prospettive interessanti su PS5 come il fatto che possa essere disponibile in quantità limitata e possibile prezzo alto al lancio, o che la produzione parta da giugno in modo da non incontrare ritardi, emergono anche alcune informazioni su PS4.

Proprio il prezzo alto a cui verrà venduta PS5, a causa dell'alto costo dei suoi componenti, può donare una nuova spinta a PS4: questo potrà infatti essere il modello da scegliere nel caso in cui non si voglia investire su un acquisto più oneroso come quello richiesto per la next gen.

Per questo motivo, PS4 e PS4 Pro potrebbero ricevere un ulteriore taglio di prezzo per essere riposizionate sul mercato nel preciso intento di attirare ulteriori utenti anche in contemporanea con l'arrivo di PS5. Considerando l'accento posto sull'allargamento dell'utenza e degli abbonati ai propri servizi, dunque, PS4 può avere il ruolo fondamentale di attirare ulteriori utenti e abbonati grazie al basso costo d'ingresso, con un prezzo che potrebbe diventare particolarmente abbordabile nei prossimi mesi.

"Attualmente, Sony vende PS4 per 300 dollari e PS4 Pro per 400 dollari. La compagnia potrebbe tagliare questi prezzi intorno al lancio di PS5 per stimolare nuovi utenti ad abbonarsi a PlayStation Plus e PlayStation Now", si legge nell'articolo in questione.