Selena Gomez ha denunciato un gioco mobile per aver usato la sua immagine

L'attrice e cantante Selena Gomez ha denunciato il gioco mobile cinese Clothes Forever - Styling Game per aver usato la sua immagine senza autorizzazione. Più precisamente ha chiesto 10 milioni di dollari di risarcimento alle compagnie che lo producono e sviluppano: Guangzhou Feidong Software Technology Co. e MutantBox Interactive Limited.

Il concept del gioco è quello di poter andare a fare shopping con delle celebrità, ma la Gomez non ha mai dato il suo permesso all'utilizzo della sua immagine. A questo punto viene da chiedersi se le altre celebrità incluse, come Kim Kardashian, Gigi, Beyonce, Taylor Swift e altre ancora, siano consapevoli di essere nel gioco.

La causa intentata dalla Gomez è chiarissima: uno dei personaggi di Clothes Forever - Styling Game è basato su di lei oltre ogni ragionevole dubbio, ma lei non ha mai accordato alla compagnia la possibilità di utilizzare la sua immagine. Oltretutto, stando alla denuncia, la Gomez non avrebbe mai accettato alcun accordo perché l'economia di gioco è basata sulla forma più bieca di microtransazioni.

Non è la prima volta che un gioco mobile cinese viene denunciato per questioni di copyright. Si sa, da quelle parti non si può parlare liberamente online con gli amici, ma a quanto pare si possono tranquillamente rubare le proprietà intellettuali altrui.