PS4: senza batteria interna e PSN i giochi non partono, neanche offline

PS4 è dotata di una batteria interna che serve per alimentare il chip CMOS. Il problema è che laddove dovesse scaricarsi, rovinarsi o venire rimossa, la console non sarebbe più in grado di far girare dei giochi, neppure offline, in assenza di connessione al PSN.

Nel mondo sono state vendute oltre 113,8 milioni di PS4, e alcuni giorni fa un account Twitter dedicato alla preservazione dei videogame ha posto il legittimo interrogativo di cosa accadrebbe laddove si verificasse una situazione del genere con l'ex ammiraglia Sony.

Naturalmente i timori sono nati in seguito alla chiusura del PlayStation Store per PS3, PlayStation Vita e PSP: un'eventualità che da qui a diversi anni potrebbe verificarsi anche su PlayStation 4.

Ebbene, un utente ha effettuato una verifica rimuovendo la batteria dalla propria PlayStation 4. Il risultato? La console non era più in grado di far girare alcun gioco, né online né tantomeno offline in assenza di una connessione al PlayStation Network.

A quanto pare l'inconveniente dipende dalla sincronizzazione dei Trofei, dunque esiste la possibilità che venga risolto in qualche modo con un aggiornamento del firmware.

Naturalmente è una fortuna che la questione sia stata sollevata: a un certo punto, inevitabilmente, la batteria delle PS4 si scaricherà ed esiste la possibilità che qualcosa nel PlayStation Network cambi: sarà importante che in quel momento Sony abbia già trovato una soluzione.