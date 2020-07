PS5: su Amazon già fioccano recensioni assurde, positive e negative

All'apertura su Amazon della pagina dedicata a PS5 è successo un fenomeno assurdo, anche se non certo nuovo su internet: sono iniziate ad apparire delle recensioni della console, nonostante manchino ancora molti mesi al suo lancio effettivo.

Parlare di review bombing è di fatto sbagliato, perché non sono tutte dello stesso tenore e in realtà non sono nemmeno moltissime. Però fa riflette che centinaia di persone abbiano deciso che esaltare o criticare una console non ancora sul mercato fosse un'azione intelligente da compiere. Da notare che le recensioni positive sono molte di più di quelle negative.

Ad esempio l'utente Gorgeous ha dato 5 stelle a PS5 scrivendo "Non sto più nella pelle. Fa sembrare noiosa Xbox" (da notare che anche Xbox Series X non è ancora sul mercato); oppure un altro utente ha scritto "è bella, minimale e futuristica, una delle migliori console fatte da Sony, che decorerà il mio salotto." Tra i critici, PS5 Ate My Hamster ha scritto: "Una console orribile, peggiore dell'Atari Jaguar, ma migliore dell'Atari 2600." Quantomeno ha avuto il coraggio di ammettere: "Un'altra recensione senza senso di un prodotto che non è stato ancora lanciato."

Non mancano foto di gatti, battute simpatiche e tutto il campionario di atrocità cui ormai internet ci ha ben abituati. A questo punto viene da chiedersi cosa accadrà quando la console sarà effettivamente disponibile.