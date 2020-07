Fortnite, SypherPK segna un record demenziale: una torre da 67 banchine di potenziamento

Su Fortnite Battaglia Reale vengono segnati dei record seri, ma anche dei record demenziali. Il protagonista del più recente di questi ultimi è SypherPK, ben noto streamer e pro player del Battle Royale di Epic Games. Ricordiamolo come inciso: gli streamer molto spesso danno vita a piccoli spettacolini e sfide assurde anche e soprattutto per divertire in modo simpatico il proprio pubblico.

Nel dettaglio, SypherPK ha segnato un nuovo record demenziale: ha costruito una torre da 67 banchine di potenziamento. Non crediate che un'impresa simile sia semplice, però, tanto che Ali Hassan ha avuto bisogno dell'aiuto di altri partecipanti: giocatori che seguono le sue avventure su YouTube, e che si sono ritrovati all'interno della stessa partita personalizzata (una sorta di Modalità Creativa).

Le banchine di potenziamento (o piattaforme di potenziamento) sono arrivate di recente, su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: si tratta della versione "trasportabile" all'interno dell'inventario del ben noto oggetto, che normalmente serve per potenziare o modificare le armi di gioco. Dunque Epic Games non aveva di certo pensato alla possibilità di impilarle l'una sull'altra per ottenere una torre altissima. Ma l'intelligenza umana riserva spesso molte sorprese.

Ecco il video dell'impresa assurda di SypherPK (attualmente ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni su YouTube) che, lo ricordiamo, recentemente aveva segnato anche un altro record tentando di emulare il numero di eliminazioni assurdo di LazarBeam. Anche qui con degli "aiuti", ovviamente.