PS5: Bluepoint Games assume nuovi sviluppatori e punta al Game of the Year

Bluepoint Games ha grandi progetti per il futuro, specialmente ora che fa parte della scuderia di PlayStation Studios. Lo studio in questi giorni ha pubblicato numerosi annunci lavorativi, in cerca di nuovi sviluppatori che diano una mano al team nel realizzare titoli "dalla qualità di un Game of the Year".

Finora lo studio ha realizzato remake e remaster di altissima qualità, ma in occasione dell'acquisizione da parte di Sony, Bluepoint Games ha confermato di essere al lavoro su un "progetto originale" in esclusiva per PS5.

Gli annunci lavorativi pubblicati sul sito ufficiale dello studio confermano questa ambizione e cercano "talenti appassionati e in grado di guidare l'industria per realizzare titoli della qualità di un Game of the Year". Le posizioni aperte spaziano dal comparto tecnico a quello artistico. In particolare Bluepoint Games è in cerca di esperti in level e combat design, il che non dovrebbe stupire visto che finora ha lavorato su progetti "non originali". Ecco tutte le figure ricercate dallo studio:

Engineering

Senior Graphics Engineer

Senior General Engineer

Tech Art

Senior VFX Artist

Senior Technical Artist

Houdini Technical Artist

Senior Breakables Artist

Lighting

Technical Lighting Artist

Senior Lighting Artist

Lighting Artist

Design

Senior Designer

Level Designer

Senior Level Designer

Combat Designer

Systems Designer

Senior Systems Designer

Enviroment Art

Lead Environment Artist

Senior Environment Artist

Environment Artist

Material Artist

Character Art

Senior 3D Character Artist

Purtroppo gli annunci di lavoro pubblicati da Bluepoint Games non offrono particolari dettagli sui nuovi progetti che stanno realizzando. Stando alle voci di corridoio di queste ultime settimane lo studio potrebbe essere al lavoro sul remake o una remaster di Bloodborne, nonché Bloodborne 2, ma la verità è che per saperlo con certezza probabilmente dovremo attendere ancora a lungo.