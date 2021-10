Deathloop eccellente per i voti di EDGE, Kena: Bridge of Spirits solo sufficiente

Deathloop è stato giudicato eccellente nei voti del nuovo numero di EDGE, mentre la rivista americana ha considerato Kena: Bridge of Spirits una produzione appena sufficiente, in netta controtendenza rispetto alle altre testate.

Se infatti la nostra recensione di Deathloop conferma la bontà del titolo sviluppato da Arkane Studios e la sua originalità, anche Kena: Bridge of Spirits (qui la recensione) ci ha colpito positivamente e ha raccolto giudizi sostanzialmente favorevoli in giro per il mondo.

È andata decisamente meglio a Jett: The Far Shore, che ha portato a casa un 8 così come WarioWare: Get It Together! e Tales of Arise, a conferma della bontà dell'ultimo action RPG di Bandai Namco.

Un sontuoso 9 è stato ottenuto anche dal poco conosciuto Bonfire Peaks, l'avventura a base puzzle con grafica voxel di Corey Martin, mentre Lake e Lost in Random si sono dovuti accontentare di un 6.

EDGE, i voti del numero 364