PS5 da GameStop in vendita oggi, 3 agosto 2022: dettagli su come acquistare il bundle

PS5 torna in vendita oggi, mercoledì 3 agosto 2022, presso GameStop Italia, attraverso l'ormai tradizionale iniziativa avviata da diverse settimane dalla catena di rivenditori, che renderà disponibile la console Sony attraverso dei bundle con PS5 Digital i cui dettagli verranno svelati nelle prossime ore.

Da notare che anche in questo caso cambia l'orario di messa in onda della puntata di GameStop TV, oggi alle ore 15:00 invece che alle 16:00. Per l'occasione, nella puntata speciale GSTV Extra, verranno messe a disposizione delle PS5 Digital (o almeno così sembra in base all'immagine pubblicata su Instagram dalla compagnia) in bundle, con la possibilità di acquistarle seguendo le istruzioni che verranno fornite nel corso della diretta live su GameStop TV, attraverso questo canale Twitch ufficiale.

Non ci sono ancora dettagli sui contenuti del bundle PS5 che sarà disponibile oggi, dunque restiamo in attesa di ulteriori informazioni da parte di GameStop. Ricordiamo che nelle iniziative precedenti, ad esempio, abbiamo trovato una PlayStation 5 Standard, con lettore ottico, più un Media Remote, un Headset Sades Spirits Blue e i giochi Call of Duty: Vanguard, Far Cry 6 e The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Il tutto al prezzo di 699.98€.

È probabile che anche oggi venga proposta un'offerta del genere, ma per il momento non ci resta altro da fare se non attendere. Se vi interessa acquistare un bundle di PS5, vi conviene sintonizzarvi sul canale Twitch di GameStop oggi alle 15:00 e seguire la diretta.