PS5 sempre dietro a Switch: classifiche di Famitsu di inizio febbraio 2021

Famitsu ha condiviso la classifica delle vendite hardware console in Giappone per l'inizio di febbraio 2021 (01/02/21 - 07/02/21). Come ci si può aspettare, PS5 è sempre dietro a Nintendo Switch. La console della grande N continua a vendere molto bene nel Sol Levante, con uno stacco enorme, enfatizzato per certo dalle limitate scorte di PlayStation 5 disponibili in commercio.

Ecco la classifica di Famitsu di inizio febbraio 2021:



Switch - 64,917

Switch Lite - 23,568

PS5 - 13,142

PS4 - 3,212

New 2DS LL - 824

PS5 Digital Edition - 382

Xbox Series S - 208

Xbox Series X - 106

PS4 Pro - 17

Vi diamo inoltre un punto di paragone segnalandovi le vendite hardware console della settimana precedente, sempre condivise da Famitsu:



Switch - 87,463

Switch Lite - 26,707

PS5 - 23,619

PS4 - 3,854

PS5 Digital Edition - 2,329

New 2DS LL - 588

Xbox Series X - 562

Xbox Series S - 537

PS4 Pro - 19

Come potete vedere, tutte le piattaforme hanno venduto meno quest'ultima settimana. PS5 ha però subito un calo del 50%. Xbox Series X e Xbox Series S sono invece molto indietro, ma non è una sorpresa: da molti anni le macchine da gioco Microsoft non trovano il consenso dei giocatori nipponici.

Infine, vi segnaliamo anche le vendite dei giochi; ecco la classifica di Famitsu per l'inizio di febbraio 2021 (il secondo valore è il totale sin dall'uscita):



[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 56,283 / 1,846,039 [NSW] Ring Fit Adventure - 30,087 / 2,346,098 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 19,020 / 6,625,026 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 17,699 / 3,656,140 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 12,040 / 4,145,903 [NSW] Minecraft - 9,692 / 1,806,925 [NSW] Splatoon 2 - 8,619 / 3,771,338 [NSW] Pokemon Sword/Shield - 8,298 / 3,955,554 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics - 7,704 / 630,909 [PS4] Nioh Complete Edition - 6,523 / Nuovo

I bagarini, in Giappone, non sono un problema, mentre in occidente attaccano regolarmente le scorte di PS5. Addirittura, i bagarini piagnucolano perché vengono criticati, credono di essere Robin Hood.