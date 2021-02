Super Buckyball Tournament, il provato

Continua la nostra copertura delle gemme nascoste tra le centinaia di titoli presentati durante il festival dei giochi di Steam. Una lista che oggi si arricchisce di un titolo competitivo ispirato all'idea di Rocket League ma che è stato capace anche di assorbire feature e meccaniche dagli sparatutto arena più noti, come Overwatch ad esempio o dal più recente Valorant . Super Buckyball Tournament non fa nulla per nascondere le sue fonti ma, anzi, le sottolinea, strizzando l'occhio a quell'enorme fetta di mercato che negli anni si è dilettata con i titoli sopra citati. L'obiettivo degli sviluppatori risulta quindi chiaro e cristallino, nella speranza di raccogliere sui propri server il maggior numero di giocatori, ma anche di semplici curiosi, disposti a tenere vivo un ecosistema che altrimenti rischia di fallire come già visto decine e decine di volte per altri titoli dalle medesime mire. Buckyball vuole infatti essere un gioco online completamente gratuito, con un sistema di monetizzazione basato sulle microtransazioni e con un canonico season pass. Avrà la stoffa per restare a galla?

Un sistema di gioco già rodato

Se dovessimo pensare ad un genere che proprio non sembra aver bisogno di nuovi contendenti a spartirsi la torta, sarebbe proprio quello dei competitivi online, laddove MOBA e FPS si aggirano ormai famelici sul mercato, cercando di attirare a sé e trattenere, talvolta anche con pratiche predatorie, chi cade in quelle reti. Per essere un gioco semisconosciuto portato in auge da un team indipendente, Buckyball si presenta incredibilmente bene mostrando i muscoli con un roster vario e dai personaggi carismatici. Alcuni sembrano usciti proprio da Overwatch, come Gridiron, il classico energumeno dotato di scudo a là Reinhardt, mentre altri hanno caratteristiche stereotipate ma risultano comunque piacevoli. Samba, un tigrotto umanoide, rientra sicuramente nella cerchia dei nostri preferiti, soprattutto grazie alle sue animazioni di movimento e agli effetti delle abilità speciali. Come è lecito aspettarsi, infatti, ognuno degli otto protagonisti disponibili nella demo è dotato di tutta una serie di attacchi base e speciali che gli permettono di diversificarsi sul campo di battaglia, aderendo più o meno bene allo stile di ogni giocatore.

I classici colossi difensivi tendono a stare nelle retrovie e a coprire la porta mentre i personaggi più agili e snelli possono optare per un gioco più aggressivo sulle fasce o diventare la punta di diamante della formazione. Non è un caso se utilizziamo un vocabolario calcistico visto che Super Buckyball tournament mette in campo terreni di gioco estremamente simili rispetto a quelli visti in Fifa Street, con arene chiuse e ristrette grazie alle quali giocare di sponda per effettuare passaggi o andare a segnare. Al fischio di inizio, in una delle due modalità al momento disponibili (3v3 o 4v4), pare fin troppo evidente il richiamo al gioco targato Psyonix con la sfera posizionata al centro e le due squadre pronte a correre il più velocemente possibile per agguantarla per primi. Se al posto degli atleti ci fossero le auto sembrerebbe quasi di giocare a una mod di Rocket League, ma è quando ci si avvicina alla palla che le cose cambiano drasticamente.