Retro Machina, il provato della demo

Il recente Steam Game Festival ci ha dato modo di provare un sacco di indie in arrivo nel 2021, compresi alcuni titoli a lungo attesi come questo interessante ibrido tra puzzle game e action RPG firmato dal team brasiliano Orbit Studio. Il gameplay del titolo è già stato mostrato in occasione della GamesCom e del Tokyo Game Show, ma un conto è vedere un filmato e un altro è mettere mano a un gioco, cosa che abbiamo fatto per il nostro provato di Retro Machina , in uscita a marzo su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X e S.

Il sipario si apre su una catena di montaggio della città di Endeavor, ultimo baluardo ancora in funzione di una civiltà abbandonata dagli umani da centinaia di anni e tenuta in vita solo dall'incessante lavoro dei robot. Tutto, tra l'altro, sembra funzionare ancora bene ma è solo apparenza, mantenuta in piedi dalla cieca routine di automi che non si preoccupano di andare incontro a una inesorabile fine. Questo almeno fino a quando un malfunzionamento concede la consapevolezza a uno dei robot, trasformandolo così nel protagonista di un titolo che combina action RPG isometrico e puzzle game.

Come le altre demo a tempo dello Steam Game Festival, anche quella di Retro Machina, ancora disponibile, ci ha dato modo di vivere i primi momenti di gioco a partire dalla sequenza introduttiva. Una breve presentazione, o almeno così l'avremmo chiamata un tempo, che come il gioco si affida a disegni statici e animazioni molto semplici, ma brilla per la qualità delle illustrazioni tutte realizzate a mano e per un immaginario retro-futuristico decisamente ispirato.

Doppio gameplay

Catapultato in un mondo in cui la natura ha ripreso il dominio, il piccolo automa di cui vestiamo i panni ha il compito di salvare il mondo, o quel che ne rimane, affrontando le misure di sicurezza di avamposti tecnologici deteriorati ma ancora funzionanti. Al nostro arrivo siamo infatti accolti da robot ostili che abbiamo aggredito con l'attacco base, l'unico disponibile nelle prime fasi di gioco, schivando i colpi con un'utile capriola, prevedibilmente fondamentale nel caso dei boss che si affidano ai classici pattern offensivi. Non tutti nemici vanno però sconfitti. Alcuni diventano infatti strumenti per superare ostacoli altrimenti insormontabili, grazie all'abilità speciale del nostro eroe meccanico che è in grado di controllare un macchinario o un automa avversario.

Il primo nemico che si è fatto sotto nella demo è stato un piccolo ragno che, una volta controllato, ci ha permesso di accedere a zone altrimenti irraggiungibili e di attivare meccanismi a pressione che aprono una strada per il protagonista attivando piattaforme o rimuovendo ostacoli. Il secondo robot che abbiamo incontrato invece è stato un disco armato di motosega che, capace di fluttuare, ci ha dato modo di passare sopra a terreni elettrificati per poi detonare vicino ai generatori rendendo l'area sicura. Ma siamo stati costretti ad schivare torrette laser, combattere e trovare il giusto tempismo, per procedere e incontrare il primo boss, un specie di disco volante montato su rotelle e armato di tentacoli.

Individuato il pattern di attacco lo scontro si è risolto fin troppo rapidamente, ma è bene tenere a mente che si tratta di un tutorial in questo caso pensato anche per mostrarci come utilizzare un nemico controllato in combattimento. Un assaggio, quindi, di un gameplay che nel gioco completo è destinato a evolversi grazie a nuovi attacchi, abilità speciali, colpi ad area e potenziamenti al personaggio, il tutto condito da stanze piene di nemici da schivare. Non ci aspettiamo, va detto, che il ritmo si faccia troppo concitato, visto il movimento del personaggio e l'importanza dell'abilità di controllo anche negli scontri, ma quanto abbiamo visto è solo un antipasto di un titolo che non manca di potenziale, soprattutto dal punto di vista degli enigmi.