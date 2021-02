Star Wars: nuovo gioco in sviluppo presso Zynga, arriva in estate 2021

Zynga, gigante dell'intrattenimento videoludico per dispositivi mobile, sta lavorando su un nuovo gioco di Star Wars e il lancio è previsto per quest'anno. Precisamente, la compagnia di San Francisco ha annunciato tramite il proprio più recente report finanziario che questo nuovo videogioco avrà un "soft launch" a inizio estate 2021, mentre il rilascio completo arriverà verso la fine dell'anno.

Con "soft launch" si intende il rilascio di un gioco in un formato quasi definitivo ma solo in poche regioni: si tratta di un modo per mettere alla prova un gioco e avere modo di fare i corretti aggiustamenti prima di un lancio su larga scala. Per il momento, Zynga non ha indicato una specifica regione per il soft launch di questo nuovo gioco di Star Wars.

Inoltre, non sappiamo di che gioco si tratti, se non che è basato su Star Wars. Sarà per certo un titolo mobile, ma non sappiamo di che genere. Si tratta del primo gioco di Zynga basato sull'IP di Lucasfilm, ma non è il primo prodotto basato su un franchise famoso che la compagnia si ritrova a gestire. In passato Zynga ha colpito nel segno con titoli come Harry Potter: Puzzles & Spells e anche Game of Thrones Slots Casino.

Sappiamo che Zynga ha aperto nel 2020 un nuovo team, ad Austin - Texas, per lavorare su questo nuovo gioco di Star Wars. Nulla di aggiuntivo è però trapelato. Sempre in tema Guerre Stellari, vi ricordiamo che il nuovo gioco di Ubisoft Massive è all'inizio dello sviluppo.