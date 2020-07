PS5 e Xbox Series X: altri giochi verranno mostrati ad agosto da Sony e Microsoft

PS5 e Xbox Series X hanno ancora delle sorprese in serbo per le presentazioni di agosto da parte di Sony e Microsoft in termini di nuovi giochi, secondo quanto riferito dal giornalista Imran Khan, ex editor di Game Informer e ora conduttore di Kinda Funny.

Imran Khan è considerato una fonte piuttosto attendibile nel panorama videoludico, dunque teniamo in particolare considerazione le sue affermazioni, che peraltro arrivano dopo le considerazione di Jeff Grubb sullo State of Play di agosto 2020.

Secondo Khan, sia Sony che Microsoft si sono tenute altri annunci da fare per le presentazioni di agosto, anche in termini di videogiochi first e third party per PS5 e Xbox Series X. Su Kinda Funny ha affermato di sapere che entrambe le compagnie devono parlare di hardware e di caratteristiche fondamentali come prezzo e data di uscita, ma ci sono novità in arrivo anche sul fronte software.

"Entrambe hanno cose che una volta dette vi faranno dire Accidenti, non posso credere che lo stiano rivelando adesso", ha affermato Khan come riportato su Reddit. "Mi aspetto che Microsoft sappia che sono manchevoli su certi aspetti, dunque si sono preparati per qualcosa".

Per quanto riguarda PS5 in particolare, il giornalista ha affermato con una certa sicurezza che Sony si sta tenendo altri annunci su accordi con third party da fare probabilmente ad agosto o comunque nelle conferenze successive che ci saranno prima del lancio della console. Tra questi giochi misteriosi, in molti puntano ancora sulla possibilità che ci sia un Silent Hill in esclusiva, cosa di cui si parla da tempo ma che non ha ancora trovato conferma ufficiale.