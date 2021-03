PS5: le esclusive cross-gen PS4 sono veramente necessarie? Il caso Spider-Man

Quando si passa a una nuova generazione console, un produttore vuole concentrarsi su quanto di nuovo può offrire la piattaforma next-gen, soprattutto in termini software. Lo scopo è dopotutto spingere sulla transizione dell'utente da una generazione a quella successiva. Al tempo stesso, non si può certo abbandonare le decine di milioni di utenti che non acquisteranno immediatamente la nuova macchina da gioco. Sia Microsoft che Sony, pur con strategie pubblicitarie differenti, hanno infatti deciso di rilasciare varie delle proprie esclusive anche su PS4 e Xbox One, almeno per il primo anno di vita di PS5 e Xbox Series X|S.

È la soluzione migliore per non deludere nessuno e in tutta onestà crediamo non sia criticabile. Detto ciò, però, possiamo comunque porci la seguente domanda: si tratta veramente di una mossa necessaria? Analizziamo il caso Marvel's Spider-Man Miles Morales.

È notizia odierna (16 marzo 2021), che il gioco di Insomniac Games sia finalmente riuscito a ottenere la prima posizione della classifica settimanale del mercato fisico UK, ovvero uno dei più grandi in Europa e ottimo indicatore dei risultati medi europei. Marvel's Spider-Man Miles Morales, per la precisione, è riuscito a scalzare l'amato Super Mario 3D World + Bowser's Fury che dominava da quattro settimane e l'ha fatto grazie alla messa in commercio di nuove PS5. Analizzando le classifiche settimanali UK del 2021 nel corso degli ultimi due mesi e mezzo, più volte ci siamo ritrovati a notare come il gioco rientrasse nella Top 10 in concomitanza con il rilascio di nuove scorte PS5. In versione PS5 (fisica) è anche il gioco di lancio più venduto in UK.

Prendiamo però in considerazione anche le vendite digitali del PlayStation Store, precisamente di febbraio 2021 (ovvero quelle più recenti a nostra disposizione). Marvel's Spider-Man Miles Morales è il terzo gioco più scaricato sia in USA/Canada (dove è superato da FIFA 21 e Call of Duty Black Ops Cold War) che in Europa (dove è superato da FIFA 21 e Assassin's Creed Valhalla). In versione PS4, invece, non rientra nemmeno nella Top 20.

La versione PS4, quindi, vende meno? Sfruttando sempre la recente classifica UK, possiamo vedere che in formato fisico il 90% delle copie è su PS5. E se pensate che sia in formato fisico che in formato digitale il grosso delle vendite PS4 si concentri al D1, sappiate che a febbraio 2021 su PS Store God of War e Ghost of Tsushima ancora riuscivano a rientrare nella Top 20, dimostrando che le vendite delle esclusive Sony sono spesso dilazionate nel tempo.

Se non siete convinti di quest'ultima affermazione, possiamo semplicemente leggere i dati ufficiali rilasciati da Sony sul numero di copie vendute dai first party PS4. Horizon Zero Dawn ha avuto bisogno di un anno per passare da 2,6 milioni a 7,6 milioni, e poi altri dieci mesi per arrivare a 10,0 milioni di unità vendute. Prendiamo però in considerazione anche il primo Marvel's Spider-Man, che è stato in grado di vendere la cifra record di 9,0 milioni in soli 80 giorni, ma ha continuato a vendere nei sette mesi successivi in modo regolare arrivando a un totale di 13,2 milioni.

Marvel's Spider-Man Miles Morales convince i giocatori PS5

In breve, i giochi PS4 first party vendono in modo regolare per tutto il primo anno (come minimo), ma pare che le vendite PS4 di Marvel's Spider-Man Miles Morales procedano molto più a rilento, mentre quelle PS5 risalgono le classifiche fisiche e digitali appena vengono rese disponibili nuove console.

Questa situazione ricorda anche quanto avvenuto negli USA con The Legend of Zelda Breath of the Wild, al cui D1 erano state vendute 925,000 unità del gioco in versione Switch (a fronte di 906.000 console vendute: sì, sul serio), contro le 460,000 unità della versione Wii U. Inutile dire poi che il successo di Switch ha permesso alle avventure di Link di divenire uno dei giochi più venduti (precisamente, più di 21 milioni di unità). Persino un gioco cross-gen di terze parti come Dragon Age Inquisition aveva venduto al D1 molto più su PS4/Xbox One che su PS3/Xbox 360.

I giocatori, in buona sostanza, tendono a identificare questi giochi cross-gen come dei titoli next-gen e preferiscono spesso acquistare la nuova console o attendere di poterlo fare, rimandando l'acquisto del gioco di punta, pur sapendo di poterlo vivere sulla piattaforma già in loro possesso. Il pensiero corre quindi veloce a Horizon Forbidden West, altra grande esclusiva cross-gen: quanto venderà su PS4?

Come detto, riteniamo sia comunque corretto da parte degli sviluppatori e degli editori non mettere da parte i giocatori di vecchie generazioni. Alla fine, però, sembra che si tratti di una fetta inferiore rispetto a quanto si potrebbe pensare. Voi cosa ne pensate? Un salto generazionale dovrebbe essere molto più netto, anche a costo di lasciare indietro qualcuno?