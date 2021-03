Realme 8 Pro verrà presentato il 24 marzo, ecco le specifiche del nuovo smartphone

Realme 8 Pro è il nuovo smartphone della compagnia in questione, il primo da parte del produttore ad arrivare sul mercato con una fotocamera da 108MP e verrà presentato in forma ufficiale il 24 marzo 2021 con un evento in streaming.

L'appuntamento è dunque fissato per il 24 marzo alle ore 15:00, durante un evento nel quale verranno presentati anche realme Watch S Pro e realme Buds Air 2. Secondo i dati di Counterpoint, realme ha raggiunto il settimo posto tra i brand di smartphone in Europa nel quarto trimestre del 2020, grazie a un incremento a tripla cifra (+420%) delle vendite. L'azienda si appresta ora ad ampliare la propria offerta per il mercato europeo con il nuovo cameraphone realme 8 Pro.

La caratteristica principale del nuovo smartphone è chiaramente la sua potente fotocamera principale, che integra Samsung HM2 da 108MP, sensore da 1/1,52" con risoluzione 12000x9000 pixel, caratterizzato da pixel binning 9:1, dall'innovativa tecnologia di isolamento dei pixel ISOCELL Plus e da Smart-ISO, che consentono di scattare immagini di alta qualità in qualsiasi condizione di luce.

Realme 8 Pro è il primo smartphone al mondo con cui è possibile realizzare video tilt-shift in time-lapse, nonché il primo a offrire video in Starry time-lapse. Questo si ottiene attraverso una combinazione tra elementi hardware e software, come il nuovo algoritmo di realme che consente di ottenere in foto e video l'effetto "miniatura" tipico degli obiettivi tilt-shift.

Inoltre, con 8 Pro si possono ottenere foto 3x migliori, in termini di nitidezza, di quelle di alcuni teleobiettivi ottici, secondo la compagnia produttrice. Questa soluzione si basa sulla modalità 3x di realme 8 Pro che attiva la nuova tecnologia In-sensor Zoom, la quale utilizza solo i 12 megapixel della sezione ingrandita per generare un'immagine. Otto foto da 12 MP vengono quindi sintetizzate, per poi aumentare la nitidezza grazie all'algoritmo che migliora la definizione.

Dal punto di vista del design, Realme 8 Pro è alquanto sottile e leggero, caratterizzato da una scocca dalla finitura originale e studiato per essere quanto più possibile confortevole da tenere in mano e restituendo una sensazione premium al tocco.