The Witcher Stagione 2: l'attrice di Philippa Eilhart svelata da un report

La Stagione 2 di The Witcher, l'apprezzata serie Netflix dedicata alle avventure dello strigo Geralt di Rivia, è sempre più vicina alla conclusione delle riprese, rallentate dall'emergenza mondiale di COVID-19. Ancora non sappiamo moltissimo di ufficiale riguardo a quanto ci aspetti, ma un nuovo report potrebbe aver svelato chi è l'attrice che interpreta Philippa Eilhart.

Philippa Eilhart è una maga che appare sia nei romanzi che nei giochi sviluppati da CD Projekt RED. Senza approfondire troppo per non rischiare di fare spoiler, basta sapere che è un personaggio centrale per le avventure di Geralt e per il destino (e il passato) di Cirilla, figlioccia e allieva dello strigo. Secondo il report, sarà interpretata da Cassie Clare: potete vedere in calce il tweet di riferimento.

Cassie Clare potrebbe essere Philippa Eilhart

Redanian Intelligence è un sito fan-made dedicato a The Witcher molto attivo negli ultimi tempi riguardo alle novità della serie di Netflix. Ha più volte anticipato dettagli riguardo a quanto vedremo nella serie: ovviamente non parliamo di informazioni ufficiali.

Cassie Clare, secondo IMDB, è un'attrice londinese. Si è unità al National Youth Theatre prima di lavorare per show televisivi come "Delicious" e "The Bisexual", oltre che in film come "La Bella e la Bestia" e "Mamma Mia! Ci risiamo". Non abbiamo informazioni rilevanti sul ruolo di Philippa Eilhart all'interno della Stagione 2 di The Witcher, ma come detto si tratta di un personaggio importante e che probabilmente avrà spazio anche nelle stagioni future.

Sulla base di questo report e dei precedenti, possiamo speculare sul fatto che gli scrittori di The Witcher abbiano deciso di seguire in modo regolare la saga di romanzi e che la Stagione 2 sia dedicata al primo romanzo (ricordiamo che la Stagione 1 è basata sui racconti). Potremo scoprirlo solo dopo la presentazione ufficiale.

