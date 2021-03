The Witcher Stagione 2: personaggi noti ai fan saranno parte della serie, report

Secondo un nuovo report, la Stagione 2 di The Witcher - l'apprezzata serie di Netflix - introdurrà un personaggio noto ai fan che non aveva ancora fatto la propria comparsa. Precisamente, parliamo di un personaggio importante per la serie di romanzi: Nenneke, la sacerdotessa che risiede al Tempio di Melitele, luogo caro a Geralt sin dai racconti che fanno da base ai romanzi. Ricordiamo che il tempio di Melitele era già stato citato nell'episodio 3 della prima stagione.

Nenneke ha un rapporto quasi materno con Geralt di Rivia nei romanzi di The Witcher ed è legata anche a Cirilla, la principessa che i fan della saga hanno già avuto modo di conoscere all'interno della prima stagione della serie di Netflix. Non sappiamo però in che modo sarà utilizzato questo personaggio, sempre ammesso che faccia veramente la propria comparsa.

Il report arriva da Redanian Intelligence, sito dedicato proprio alla serie Netflix. Secondo quanto riferito, la seconda stagione introdurrà Nenneke e che potrebbe essere interpretata da Julie Barclay: si crede che la donna sia in qualche modo legata alla serie ma non è chiaro con quale ruolo; quello di Nenneke sarebbe adeguato almeno parlando della somiglianza fisica. Pare che anche Natasha Fletcher sarà coinvoltà con la seconda stagione nel ruolo di una sacerdotessa senza nome del Tempio di Melitele.

Pare anche che Iola (giovane studentessa che studia per diventare sacerdotessa) e Jarre (giovane che studia come scrivano), altri personaggi noti ai lettori di The Witcher, faranno la propria comparsa nella Stagione 2. La "sovrabbondanza" di personaggi del Tempio fa pensare che ci sarà molto spazio per tale area e, supponiamo, la relativa sezione del romanzo di cui non parleremo per non fare spoiler.

Il report proviene da una fonte nota e credibile, ma ovviamente non è da considerarsi come un'informazione ufficiale. Inoltre, anche se accurato, vi è la possibilità che vi siano stati o vi saranno cambiamenti.

Infine, se siete fan della saga di videogiochi, vi consigliamo di guardare il video del demake PS1: è assurdo, ma i fan lo adoreranno.