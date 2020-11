PS5: il logo in stile PS One è un colpo di classe davvero notevole

Game Reaper 187, un utente Twitter con parecchia fantasia, ha mostrato attraverso i social come ha personalizzato il logo PS5 della sua console. È bastato aggiungere sullo sfondo i colori dell'originale PS One per avere un risultato davvero notevole, in grado di impreziosire immediatamente l'estetica della console next-gen di Sony. Oltre ad essere un colpo di classe davvero riuscito.

Per ottenere questo risultato Game Reaper ha tagliato con un laser dei pezzi di plastica colorati e gli ha assemblati tra di loro in modo da replicare i colori e il loro dell'originale PlayStation. Per un risultato davvero notevole, che dà un tocco di colore ad una macchina dalle linee aliene, ma dai colori un po' austeri.

L'estetica molto particolare di PlayStation 5 sta ispirando il lato creativo di molte persone. Oltre a questa bella idea c'è chi ha avuto degli attacchi d'arte e sta riverniciando la console e chi, come il designer Breccia, ha ridisegnato completamente la console.

Cosa ve ne pare di questi lavori?