PS5, il prezzo ufficiale: ecco le previsioni della redazione di Multiplayer.it

Quale sarà il prezzo ufficiale di PS5? Abbiamo realizzato un simpatico video con le previsioni di alcuni componenti della redazione di Multplayer.it.

Dopo aver ragionato ieri di quale sarebbe la cifra giusta per il prezzo ufficiale di PS5 e Xbox Series X, eccoci dunque a immaginare l'importo che ci verrà chiesto per l'acquisto della prossima console Sony, senza escludere alcuna possibilità.

La componentistica avanzata di PlayStation 5, in particolare il velocissimo SSD, peseranno molto sul valore finale? Per alcuni dei nostri redattori sì, per altri meno di quanto si possa pensare.

Non è neanche chiaro se una risposta ufficiale arriverà stasera, nel corso della presentazione di PS5: stando a diversi addetti ai lavori, il prezzo è la cosa che verrà annunciata per ultima ed è dunque improbabile che lo scopriremo oggi.

E allora: 399 euro come PS4? 449 euro? O verrà superata la soglia psicologica dei 500 euro? Guardate il video e diteci la vostra!