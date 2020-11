PS5 sarà region free, nessun blocco regionale per i giochi: è ufficiale

PS5 sarà region free, è ufficiale: la nuova console Sony non presenterà alcun blocco per i giochi su base regionale, consentendoci dunque di acquistare i nostri titoli anche in versione americana o giapponese.

La notizia arriva dalle FAQ aggiornate di PlayStation 5, che hanno rivelato nel corso della giornata anche diverse altre novità legate alla piattaforma next-gen della casa giapponese: