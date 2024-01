PS5 Slim con lettore ottico in promozione presso GameStop: i dettagli dell'offerta

GameStop ha reso disponibile una nuova promozione per i giocatori PlayStation. Fino al 18 gennaio 2024 nei negozi della catena in Italia è possibile acquistare una PlayStation 5 Slim con lettore ottico a 519.98€, se si acquista anche un gioco o un accessorio dal prezzo minimo pari a 39.98€.

Ad esempio, potete acquistare uno dei più recenti giochi per PS5 come Call of Duty Modern Warfare III o EA Sports FC 24 oppure un secondo controller DualSense per ottenere così una PlayStation 5 Slim con lettore ottico a prezzo scontato. Il prezzo normale al pubblico è 549.98€. Potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo.

Ricordiamo anche che la base per tenere PS5 Slim in verticale è venduta separatamente.