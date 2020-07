PS5: Sony avrebbe dei giochi non annunciati per rispondere a Microsoft

Secondo Tom Phillips, news editor di Eurogamer, Sony non avrebbe annunciato dei giochi first e third party per PS5 così da poter rispondere nella maniera migliore a qualunque cosa Microsoft mostrerà durante l'evento di luglio di Xbox Series X.

Una delle prime reazioni riguardanti l'annuncio della data e dell'ora ufficiali dell'evento di luglio di Xbox Series X arriva da Tom Phillips. Il collega di Eurogamer, citando un suo tweet di settimana scorsa nel quale aveva previsto correttamente la data del 23 luglio, ha detto di essere eccitato da questo evento, ma al contempo ha voluto sottolineare due cose: la prima è che ad agosto ci sarà anche -sempre secondo le sue fonti- uno State of Play di Sony nel quale il colosso giapponese "risponderà al fuoco" di Microsoft.

Secondo Phillips, infatti, Sony si è tenuta un po' di "cose" provenienti da studi interni ed esterni da annunciare in risposta alle mosse di Microsoft. Una mossa che il collega ha definito "intelligente".

La seconda cosa sottolineata è che la stessa Microsoft ha in previsione per fine agosto un secondo evento durante il quale sarà presentata Xbox Lockhart, la console da 299$ conosciuta anche come Xbox Series S.

Cosa ne pensate? Secondo voi Sony ha mostrato tutto quello che è in lavorazione durante l'evento di lancio di PS5? O ha tenuto qualche cartuccia da sparare per non lasciare il pallino della comunicazione in mano a Microsoft?

Looking forward to Xbox! And a reminder PlayStation plans to fire back in a State of Play soon after... https://t.co/sG5p60JPWo — Tom Phillips (@tomphillipsEG) July 6, 2020