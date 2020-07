WhatsApp: ecco quali dispositivi Android e iOS non lo supportano più

WhatsApp, arcinota e utilizzata app di messaggistica istantanea in tutto il mondo, termina proprio oggi lunedì 6 luglio 2020 il proprio supporto su un certo numero di smartphone Android e di dispositivi iOS. Vediamo di venire a capo della situazione, e di capire quali dispositivi Android e iOS non lo supportano più.

Sapevamo già che dallo scorso inverno l'app di WhatsApp non avrebbe più funzionato su Android 2.3.7 e precedenti, nonché su iOS 8 e versioni precedenti; ma oggi cambia qualcosa. Difatti il supporto è stato interrotto anche per gli smartphone basati su Android 3. E, benché sia un dettaglio di nicchia, neppure i telefoni basati su un sistema operativo inferiore al KaiOS 2.5.1 e successivi supportano più WhatsApp.

Causa di tutto ciò sembra sia la necessità da parte degli sviluppatori di concentrarsi sulle versioni più utilizzate dei sistemi operativi citati fino a questo momento. Riassumendo, ecco i dispositivi Android e iOS che non supportano più WhatsApp. Chissà se Telegram trarrà qualche giovamento da tutto ciò.

Android: tutte le versioni precedenti ad Android 4.0.3

iOS: tutti gli iPhone con un sistema operativo precedente ad iOS 9