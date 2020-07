Nacon Connect: 4 nuovi giochi sui 10 totali, tra racing, RPG e roguelike

Nacon ha annunciato che durante il suo primo evento digitale, chiamato Nacon Connect, presenterà 4 nuovi giochi. L'etichetta francese mostrerà i 10 giochi sui quali sta lavorando, tra racing, RPG e roguelike. L'evento si terrà domani 7 luglio 2020 alle 19 ora italiana, sul suo canale ufficiale di YouTube.

La diretta può essere seguita a questo indirizzo.

Per chi non lo sapesse, Nacon è la divisione gaming di BigBen Interactive. Inizialmente il brand era famoso solo per il suoi controller, adesso anche per pubblicare giochi del calibro di WRC 9, Pro Cycling Manager 2020, The Sinking City o Hunting Simulator 2.

Un catalogo ampio, quindi, ricco anche di licenze di spessore come quella di Warhammer o Werewolf: The Apocalypse, dal quale ci si può aspettare una grande varietà di esperienze forse non indimenticabili, ma di buon livello.

Per sapere cosa bolle nella pentola del publisher transalpino, dunque, dovremo aspettare solo fino a domani a partire dalle 19. A proposito di conferenze: sapevate che hanno annunciato l'evento Xbox Series X di luglio?

Lo seguirete?