PS5 con TV, giochi, accessori: bundle next gen definitivo a 1400 euro, ma non in Italia

Il prezzo di 2199 dollari canadesi, corrispondenti a circa 1400 euro , può sembrare alto ma è in verità decisamente interessante, considerando il valore singolo di ogni componente del bundle. All'interno della confezione, che immaginiamo essere veramente enorme, troviamo infatti i seguenti elementi:

PS5 si presenta con un bundle next gen veramente definitivo in Canada, presso la catena Costco, dove da poco è disponibile un mega-pacco griffato Sony contenente la console PS5, praticamente tutti gli accessori previsti sul mercato, un gioco e una TV 4K da 55 pollici .

Calcolati i prezzi di ogni elemento secondo il mercato canadese, il prezzo proposto è effettivamente più basso rispetto alla somma del costo dei vari prodotti messi insieme, anche se "solo" di 100 dollari canadesi. In ogni caso può essere conveniente soprattutto per chi non ha la TV 4K, anche perché il modello proposto sembra essere molto interessante.

Non viene identificato precisamente il modello di televisore, ma a giudicare dall'illustrazione e dalle sue caratteristiche (4K, HDR, Full Array LED, Google Assistant) sembra essere il Sony XH90 da 55 pollici, ovvero uno dei migliori LED sul mercato, con diverse soluzioni ottimali anche per il gioco visto il supporto per lo standard HDMI 2.1.

Purtroppo, sembra che l'iniziativa al momento sia dedicata esclusivamente alla catena canadese Costco, in attesa di eventuali sviluppi sulla questione. Nel frattempo, Jim Ryan ha assicurato che PS5 sarà di nuovo disponibile con nuove scorte prima e dopo Natale sul mercato.