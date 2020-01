PS5, su Twitter un cambio di slogan dona nuova forza alle voci su presentazione, data di uscita e prezzo

Sono giorni di furore per le voci di corridoio su PS5 e di questi tempi anche un semplice cambio di slogan effettuato sui social di Sony, in particolare sul Twitter ufficiale di PlayStation, può dare nuova forza a informazioni considerate anche poco attendibili come quelle riguardanti data di uscita, potenza e prezzo della nuova console emerse questa settimana.



Si cerca ovviamente qualsiasi flebile connessione per dare adito a nuove discussioni, ma la coincidenza in questione è veramente particolare: come potete vedere a questo indirizzo, la pagina principale del Twitter ufficiale di PlayStation Europe riporta una nuova frase in apertura al messaggio di presentazione: "It's time to play". Considerando la sua posizione e la composizione della frase, potrebbe trattarsi del nuovo slogan coniato da Sony per PS5, visto che è andato a rimpiazzare i tipici "4 the Players" e "Best Place to Play".



C'è però un'altra particolarità che lo rende alquanto interessante: come riportato da PushSquare, si tratta proprio del medesimo slogan che era stato inserito nel grosso leak su PS5 emerso nei giorni scorsi su 4chan, dal quale sono emerse possibili indicazioni su uscita, prezzo, specifiche e data di annuncio, oltre che sulla line-up di lancio e altro, tra cui anche proprio il nuovo slogan "It's time to play".



Tale leak va ovviamente preso con tutte le dovute cautele, considerando che chiunque potrebbe mettersi a scrivere castronerie su 4chan, ma questa strana coincidenza certamente rilancia tutta la questione donandole una certa consistenza aggiuntiva.