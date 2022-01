PS5, vendite dieci volte superiori a Xbox Series X|S in India

PS5 ha totalizzato vendite dieci volte superiori a Xbox Series X|S in India, imponendosi come la console di maggior successo nel 2021. Naturalmente tale rapporto, così sfavorevole per la piattaforma Microsoft, potrebbe dipendere dalla situazione relativa alle scorte disponibili.

La console più venduta del 2021 anche in Italia e UK, PS5 ha superato in India la base installata di PS4 nel giro di soli due anni. Per quanto riguarda invece il gioco più venduto, si tratta di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Stando ai dati comunicati da alcune fonti appartenenti alla catena produttiva, oltre il 90% delle PlayStation 5 vendute in India sono nella versione con lettore disco, mentre la Digital Edition è stata generalmente molto meno apprezzata dall'utenza.

Come accennato in apertura, la schiacciante superiorità della nuova console Sony rispetto a Xbox potrebbe essere dovuta alla situazione relativa alle scorte disponibili. In effetti pare che la casa giapponese abbia affrontato con grande convinzione il debutto sul mercato indiano, rifornendo in continuazione distributori e rivenditori.

Non solo: è stata attuata una politica molto severa nei confronti dei bagarini e dei negozianti che provavano a gonfiare il prezzo della console, andando incontro al rischio di finire nella lista nera di Sony ed essere così esclusi da future distribuzioni.