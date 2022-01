Pokken 2, Klonoa Reverie, Ninja Gaiden e Age of Sigmar Warriors nel 2022 per un leaker

Pokken Tournament 2, Klonoa Reverie, un gioco di Ninja Gaiden, Age of Sigmar Warriors ma anche Gundam Breaker 4 e l'inedito Necrokalypse faranno il proprio debutto nel corso del 2022, secondo quanto riportato da un leaker.

Si tratta della stessa fonte che ha parlato di Mario Kart 10, Xenoblade, Pikmin e Rogue Squadron 4, e che sostiene di aver sentito i suoi contatti parlare appunto di questi titoli. Naturalmente la notizia va presa con le pinze.

Parliamo di produzioni targate rispettivamente Bandai Namco, Koei Tecmo e Capcom, quest'ultima autrice dell'unica nuova proprietà intellettuale del lotto: Necrokalypse, che viene indicato come uno sparatutto in prima persona ma senza ulteriori dettagli.

Ci sono peraltro diverse esclusive: Pokkén Tournament 2 uscirà solo su Nintendo Switch, mentre Klonoa Reverie sarà un'esclusiva console per Switch. Age of Sigmar Warriors, infine, sarà un'esclusiva Xbox disponibile dal day one su Game Pass.

Infine non è dato sapere che tipo di prodotto sia Ninja Gaiden: un nuovo capitolo? Un remake? Scopriremo nei prossimi mesi se questi rumor sono fondati o meno.