Mario Kart 10, Xenoblade, Pikmin e Rogue Squadron 4 nel 2022, secondo un leaker

Stando a quanto riportato da un leaker, nel 2022 approderanno su Nintendo Switch Mario Kart 10 (o Mario Kart Crossroads, a seconda di come decideranno di chiamarlo), un gioco di Xenoblade, un nuovo Pikmin e Star Wars: Rogue Squadron 4.

Parliamo ovviamente di voci, titoli che il leaker in questione ha sentito nominare dalle proprie fonti, ma che se confermati potrebbero caratterizzare in maniera molto forte il nuovo anno della console ibrida giapponese, al momento ancora non particolarmente ricco di uscite come avrete letto nello speciale con tutti i giochi del 2022.

Ci sono tuttavia anche ulteriori dettagli: stando al post, Mario Kart 10 includerà personaggi provenienti da diverse proprietà intellettuali, mentre Xenoblade sarà fondamentalmente uno spin-off di stampo action adventure.

Per quanto riguarda il nuovo gioco di Pikmin, verrà sviluppato da Next Level Games, gli autori di Luigi's Mansion 3, laddove invece Star Wars: Rogue Squadron 4 verrà realizzato da Crytek.

Questo presunto leak verrà confermato nelle prossime settimane e nei prossimi mesi? Ancora presto per dirlo, ma tutti i prodotti nominati sarebbero quantomeno plausibili a giudicare dal successo riscosso dai rispettivi brand finora.