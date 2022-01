Spider-Man: No Way Home e i film Marvel, incassi per il 30% del totale negli USA

Spider-Man: No Way Home e gli altri film Marvel del 2021, ovverosia Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Eternals, Black Widow e Venom: La Furia di Carnage, hanno generato incassi per quasi il 30% del totale negli USA: 1,35 miliardi di dollari su 4,45.

Una quota impressionante, legata da una parte alla pandemia e al modo in cui ha influenzato le abitudini degli appassionati di cinema, dall'altra allo straordinario successo del già citato Spider-Man: No Way Home, che ha incassato 1,37 miliardi di dollari a livello internazionale e si è imposto come il film Sony di maggior successo di sempre.

Sono stati circa quattrocento i film proiettati nelle sale americane nel corso dell'anno che si è appena concluso, dunque in effetti i numeri in assoluto non sono mancati ma la gente ha deciso di recarsi nelle sale solo per guardare determinate pellicole.

Da un lato è certamente positivo che i cinema si siano nuovamente riempiti dopo una lunga e dura quarantena, ma al contempo ci sono produzioni anche piuttosto blasonate che hanno floppato.

Insomma, qualcosa è cambiato senz'altro nelle abitudini degli appassionati ma non sappiamo ancora se né quando sarà possibile un eventuale ritorno a una situazione precedente, che potrebbe ormai essere irrecuperabile.