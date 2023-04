PS5, vendite record in Europa nel primo trimestre del 2023, Xbox Series X/S crollano

Emersi i dati europei dell'industria dei videogiochi del primo trimestre del 2023, elaborati e forniti da GSD, con PS5 che fa un risultato record, mentre Xbox Series X e S fanno segnare un brutto tonfo rispetto all'anno precedente. Continua anche il calo di Nintendo Switch, ma nel caso della console ibrida di Nintendo è abbastanza fisiologico, considerando che è ormai sul mercato da sei anni.

Per inciso, per il periodo indicato le vendite dei videogiochi PC e console hanno fatto segnare un -11% anno su anno, per 39 milioni di unità complessive. Le vendite delle console sono invece cresciute del 41%. A trainare il risultato è stata però solo PS5, che ha fatto registrare una crescita del 369% anno su anno, lì dove le Xbox Series sono calate del 10% e Nintendo Switch del 18%.

Per il solo mese di marzo 2023, le vendite dei giochi sono calate del 4%, con Resident Evil 4 che è stato il titolo più venduto del mese. In totale sonos tati venduti 13,6 milioni di unità tra tutte le piattaforme. La vendita di console è crescita del 67%, con 570.000 unità totali vendute in tutta Europa. Anche in questo caso il traino è stato PS5.

Il gioco più venduto del trimestre è stato Hogwarts Legacy. Da notare che le vendite di Resident Evil 4 sono state inferiori del 19% a Resident Evil Village e dell'11% a quelle del remake Resident Evil 2.