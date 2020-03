PS5 vs Xbox Series X, per un ex-Sony è "sconcertante" la superiorità in potenza della console Microsoft

Nella guerra tra Xbox Series X e PS5 si registra un'altra testimonianza a favore della sua maggiore potenza per la console Microsoft, questa volta proveniente, in maniera interessante, da parte di uno sviluppatore ex-Sony che ha fatto parte dei team interni della compagnia nipponica.

Secondo Chris Grannell, ex-senior game designer presso Guerilla Games e SCEE, la differenza di potenza a favore di Xbox Series X sarebbe "sconcertante", come riferito nel tweet riportato qui sotto. A dire il vero, si tratta soprattutto di quanto lo sviluppatore ha saputo da parte di altri colleghi non identificati che lavorano in ambito videoludico, visto che Grannell adesso si occupa di sviluppo in altri settori.

"Ho parlato con alcuni sviluppatori e hanno confermato che la differenza in potenza è alquanto sconcertante. In ogni caso, hanno detto che questo non significa che non si possano fare ottimi giochi anche su PS5. Questi fanboys chiaramente non lo capiscono e sono fortemente innervositi", si legge nel messaggio.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, come abbiamo visto, effettivamente Xbox Series X dimostra una superiorità piuttosto palese in termini di CPU, GPU e ampiezza di banda per buona parte della RAM, ma questo sembra essere passato in secondo piano rispetto alla questione dell'innovativo SSD super-veloce di PS5, che dovrebbe consentire nuove metodologie di sviluppo a partire dalla nuova gestione dei dati.

Da lì abbiamo assistito a diverse testimonianze da parte di sviluppatori molti affascinati da PS5, come quello che ha riferito che l'SSD conta più della potenza e in particolare le lodi decantate da Andrea Pessino, che ha parlato di una delle più rivoluzionarie e ispirate console mai create.