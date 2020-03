Amazon Prime Video: i profili utenti in stile Netflix stanno per arrivare in Italia

I profili utenti in stile Netflix stanno per arrivare anche in Italia su Amazon Prime Video: finalmente a breve potremo avere una cronologia differente per ogni membro della famiglia.

Una delle cose che rende insuperabile Netflix è l'esperienza utente. La facilità di utilizzo, la flessibilità dello streaming e la capacità di poter passare quasi istantaneamente da un dispositivo all'altro rendono il vedere i film e le serie televisive su questa piattaforma di streaming un vero piacere. E spesso è il motivo per cui si predilige vedere un film qui, rispetto che da un'altra parte.

Una delle caratteristiche più apprezzate che differenzia Netflix dalle altre piattaforme è la presenza di un profilo utente. Grazie a questo semplice accorgimento, il gigante dello streaming è in grado di fornire consigli personalizzati, ma soprattutto di dare ad ognuno la possibilità di avere una playlist personalizzata, oltre che di mettere un segnalibro personale su di un film interrotto a metà.

Presto questa caratteristica arriverà anche su Amazon Prime Video. Da qualche ora, infatti, è possibile aggiungere fino a 6 profili diversi per ogni account. Uno sarà l'amministratore e gli altri potranno avere caratteristiche diverse, come per esempio avere controlli parentali per i bambini al di sotto dei 12 anni.

Al momento questa opzione ha pochissime possibilità di personalizzazione (come foto profilo e simili), ma sono cose che potrebbero arrivare a breve con nuovi aggiornamenti. Sopratutto i profili utente non sono ancora disponibili in Italia. Ma essendo già disponibili in alcuni paesi, scommettiamo non manchi molto al loro arrivo anche da noi, magari al termine di questo periodo di quarantena, dato che Amazon ha dovuto abbassare la qualità dello streaming di Prime Video per alleggerire il carico dati sulle reti di tutto il mondo.