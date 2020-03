DOOM Eternal: ecco come sbloccare Doom e Doom 2 e scatenare la Doomception

Ecco come sbloccare gli easter egg di Doom e Doom 2 in DOOM Eternal e scatenare una vera e propria Doomception tra una carneficina di demoni e l'altra.

I giochi di id Software sono sempre pieni di sorprese. Tra una sparatoria e l'altra i veterani degli sparatutto in prima persona non disdegnano inserire citazioni varie o, perchè no, un qualche modo per giocare ai loro vecchi capolavori.

Anche DOOM Eternal non è da meno: tra le pieghe del gioco, infatti, è possibile trovare gli originali DOOM e DOOM 2. Non delle versioni dimostrative, ma i giochi completi persino delle espansioni. Sarà, quindi, creare una vera e propria Doomception nel bel mezzo dell'avventura di Doomguy.

Come sbloccare i due giochi? Attenzione ai potenziali -mini- spoiler: