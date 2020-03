Project xCloud, un'occhiata alle opzioni per i controlli con touch screen in video

Project xCloud sta entrando nel vivo, con Microsoft che sta espandendo il test sul proprio servizio in streaming a diversi dispositivi compresi gli smartphone e i tablet iOS e i PC, dunque continuano a emergere nuove informazioni al riguardo, come questi video esplicativi sull'utilizzo dei controlli via touch screen.

L'accessibilità e la personalizzazione dei controlli sono d'altra parte un elemento diventato fondamentale per Microsoft, di recente, dunque non stupisce vedere la grande quantità di opzioni e possibilità offerte agli utenti per personalizzare al meglio il sistema di controllo in Project xCloud sui dispositivi con touch screen.

Nel primo video vediamo un esempio della possibilità concessa di dislocare i controlli virtuali su touch screen praticamente in qualsiasi maniera possibile, venendo incontro a diverse necessità. Il secondo e terzo video mostrano dei layout reimpostati che gli sviluppatori possono adottare a seconda dei generi videoludici.

Infine, le immagini riportate nel quarto tweet di Idle Sloth mostrano le opzioni che consentono di modificare la dimensione dei testi scritti sullo schermo, in modo da adattarsi alle diverse dimensioni dei display.

Project xCloud ha recentemente dato il via ai test su PC, dopo diverse informazioni emerse nel corso del Microsoft Game Stack Live che si è tenuto la settimana scorsa.

#ProjectxCloud Customise controls on your device how you want them. Part 2 pic.twitter.com/JdFBs6YQLk — Idle Sloth(@IdleSloth1984) March 23, 2020