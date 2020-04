PS5 e Xbox Series X, per uno sviluppatore DICE rumor e leak sono inattendibili

PS5 e Xbox Series X, qual è più potente? Ci sono problemi di surriscaldamento? L'SSD conterà più dei TFLOPS? Secondo uno sviluppatore DICE, i rumor e i leak spuntati finora in rete sono inattendibili.

Un post su forum Resetera in cui si parlava appunto di voci su PS5 e Xbox Series X recitava: "la cosa buffa è che le persone che attualmente conoscono la verità sono sotto NDA. Ma sì, sembra che guardare dei video basti per ricevere una laurea in informatica."

Al che, lo sviluppatore DICE ha risposto: "Solitamente le persone che parlano di questi dettagli online non hanno firmato alcun NDA, il che significa che non hanno accesso all'hardware, altrimenti verrebbero bruciati vivi da Sony e Microsoft."

Si tratta di un ragionamento valido, ma solo fino a un certo punto. Gli NDA, acronimo di Non-Disclosure Agreement, ovverosia accordo di non divulgazione, vengono infatti violati sistematicamente quando si verifica un leak legittimo, che cioè si rivela fondato.

Per evitare di incorrere in pesanti sanzioni, le persone che per un motivo o per l'altro scelgono di violare un NDA lo fanno coperti dall'anonimato (come lo sviluppatore che ci ha parlato dell'SSD di PS5) oppure affidano le informazioni a terzi che poi le riportano, come accade con i leaker più noti nell'ambiente.

È chiaro ed evidente che circolano rumor fasulli, campati per aria, ma allo stesso modo anche anticipazioni fondate, vedi di recente il lancio di Call of Duty: Warzone e, poco dopo, quello di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, entrambi anticipati da leak che violavano di certo degli NDA.