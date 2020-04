Samsung, promozione Più vicini con Galaxy: 200 euro di rimborso acquistando un nuovo smartphone

La promozione Più vicini con Galaxy è finalmente disponibile per i consumatori: si tratta di un'iniziativa notevole targata Samsung, che permetterà di risparmiare parecchio denaro sull'acquisto di un nuovo smartphone. Vediamo tutti i dettagli che dovete conoscere, in questo rapido articolo.

L'iniziativa Più vicini con Galaxy permette di ottenere fino a 200 euro di rimborso sull'acquisto di un nuovo smartphone android targato Samsung, o volendo di accessori ufficiali. Il denaro verrà restituito al consumatore tramite bonifico bancario entro il 19 aprile 2020. La somma restituita da Samsung per l'iniziativa avrà un valore variabile, fino a 200 euro: 50 euro per le Galaxy Buds+, 200 euro per uno dei nuovi smartphone top di gamma Note 10.

Per partecipare all'iniziativa e ottenere il rimborso sarà necessario acquistare lo smartphone android entro il 19 aprile 2020, esclusivamente presso i punti vendita aderenti e validi su territorio nazionale (anche online). Poi il prodotto andrà registrato su Samsung Members entro il 30 maggio 2020; a questo punto basterà attendere il rimborso, che dovrebbe arrivare entro i 60 giorni lavorativi dall'email di convalida inviata da Samsung.

Ecco qui di seguito l'elenco con tutti i punti vendita aderenti a Più vicini con Galaxy.

Samsung Italia on-line shop (https://shop.samsung.com/it/) - inclusi i programmi "Samsung Partners Reward" e "Samsung Student"

Mediaworld online (https://www.mediaworld.it/)

Unieuro online (https://www.unieuro.it/online/)

Euronics online (https://www.euronics.it/)

Trony online (https://www.trony.it/online)

Expert online (https://www.expertonline.it/)

Comet (https://www.comet.it/)

bytechno.it (https://www.bytecno.it/)

Monclick.it (https://www.monclick.it/)

Tim online (https://www.tim.it/)

Tim Retail (https://www.timretail.it)

Vodafone online (https://www.vodafone.it)

Wind online (https://www.wind.it)

3 online (https://www.tre.it/)

Bennet online (https://www.bennet.com/)

Carrefour online (https://www.carrefour.it/)

Esselunga online (https://www.esselunga.it/)

Auchan online (https://www.auchan.it/)

Il Gigante online (http://www.ilgigante.net/)

Conad online (https://www.conad.it/)

COOP online (https://www.cooponline.it/)

Panorama online (https://www.pampanorama.it/)

Iperal online (https://www.iperal.it/)

App Mediolanum (sezione "Shop ForYou")

Home banking Intesa Sanpaolo (sezione Per te prestito diretto "Prodotti a tasso zero")

Banca Agricola Popolare di Ragusa (programma "Dedicato a te")