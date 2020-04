Giochi Nintendo Switch, Disaster Report 4: Summer Memories (settimana 6 aprile 2020)

A partire da oggi comincia una nuova settimana, precisamente quella del 6 aprile 2020. Arriva dunque il momento di dare un'occhiata più da vicino a tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch, a completamento di un altro articolo che abbiamo già realizzato: cioè quello dedicato a tutti i giochi in uscita su PS4.

Ora, la settimana del 6 aprile 2020 porterà sulla console ibrida targata Nintendo principalmente un gioco di punta. Questo gioco è Disaster Report 4: Summer Memories, un titolo molto particolare e basato sui terremoti. Sia che abbiate presente il franchise di riferimento, sia che non lo abbiate presente, dovreste dare un'occhiata alla nostra recensione, che è già bella pronta per voi: parliamo naturalmente della recensione di Disaster Report 4: Summer Memories.

Questa settimana arriva su Nintendo Switch anche l'eccellente Grimvalor, l'action RPG metroidvania di Direlight. Dovreste tenerlo assolutamente d'occhio. "Una forza malvagia si agita nel regno dimenticato di Vallaris. Incaricati di scoprire il destino del re scomparso, ci troveremo improvvisamente avvolti nell'oscurità, circondati da creature demoniache. Dovremo dunque impugnare la spada e combattere all'interno di uno scenario decisamente ostile".

Ricapitoliamo infine, in un pratico elenco ordinato per date di lancio, tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 6 aprile 2020.