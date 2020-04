Alien: Hope For The Future, un video mostra il fan game dedicato ai celebri film

Un video mostra Alien: Hope For The Future, un promettente fan game sviluppato col motore grafico Unity dedicato alla celebre serie di film di fantascienza di 20th Century Fox.

Sviluppato da IIapagokc, Alien: Hope For The Future è un progetto creato interamente da un fan senza scopo di lucro. Le intenzioni di IIapagokc sono quelle di sviluppare il progetto interamente in Unity e poi distribuirlo in maniera del tutto gratuita attraverso internet. Chissà se Disney, divenuta recentemente proprietaria del marchio, sarà d'accordo con questo genere di impostazione commerciale o si prodigherà per bloccare il progetto.

Alien: Hope For The Future viene descritto come una simulazione immersiva nella quale ci sono elementi tattici e survival. La storia sarà ambientata nella colonia "Hadly's Hope" prima e durante l'incidente con gli xenomorfi. I giocatori dovranno sopravvivere all'avvento degli alieni trovando le scorte e cercando di evitare lo scontro con questi terribili esseri. Gli scontri saranno possibili, ma decisamente da evitare.

IIapagokc non ha ancora definito nessun genere di tempistica per il suo progetto: non si sa, dunque, né quando il gioco uscirà, né se potremo mai avere una versione dimostrativa del gameplay in modo da poter familiarizzare con le sue meccaniche.

Il video pubblicato sopra mostra, comunque, il buono stato di avanzamento del progetto. Cosa ve ne sembra?