Twitch da record, LosPollosTV e la live più lunga di sempre

L'ultimo anno non è stato di certo il migliore di sempre per Twitch, anche a causa dell'arrivo di Mixer e conseguente migrazione di streamer; ma ecco che torniamo a parlarvi della piattaforma, che ha ottenuto in queste ore un nuovo record a livello mondiale. Il record per la live più lunga in assoluto e di sempre.

Il record è stato raggiunto grazie allo streamer LosPollosTV, cioè Louis Sammartino, vera e propria celebrità della piattaforma: è riuscito a portare a termine una live che è durata in tutto più di 161 ore consecutive senza alcuna interruzione. Iniziativa legata anche al coronavirus e alla quarantena globale, pensata per intrattenere il pubblico da casa e permettergli un po' di rilassarsi.

Il livestream di LosPollosTV si è basato su una meccanica molto simpatica ed interessante: Luis estendeva la live di due minuti per ogni nuova sottoscrizione ottenuta per il suo canale. Prima della sua impresa, il record per la live più lunga al mondo apparteneva a Hulu, con una trasmissione durata 161 ore, 11 minuti e 31 secondi. E adesso chi batterà LosPollosTV?

LosPollosTV debuttò nel mondo dello streaming anni fa, attorno al 2o15, creando contenuti a tema NBA per 2K Games. Da lì in poi i suoi interessi si sono spostati via via sempre più verso i giochi del momento, Fortnite incluso. Lo stesso Fortnite che sta congestionando le reti di molti italiani in questi giorni di quarantena.

WTF!!! WE ALMOST AT 10K SUBS!!! pic.twitter.com/JmuXR6Rz9I — Los 🍇 (@LosPollosTV) April 5, 2020