Giochi PS4, Final Fantasy VII Remake e i titoli della settimana del 6 aprile 2020

Comincia una nuova settimana, siamo ancora tutti a casa (redattori e lettori) e questo è il momento di dare un'occhiata più da vicino a tutti i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni, a partire da oggi lunedì 6 aprile 2020. Pronti per le novità? Pronti a spendere una notevole quantità di denaro? Dovreste essere preparati a ciò che stiamo per ricordarvi...

Tanto per cominciare, la settimana del 6 aprile 2020 è quella di Final Fantasy VII Remake. Il titolo tanto atteso sarà finalmente disponibile su PlayStation 4 a partire da questo venerdì 10 aprile 2020; qualcuno di voi, chissà, magari avrà anche ricevuto la copia in anticipo. "Final Fantasy VII Remake è il remake del celebre episodio della serie Square Enix. L'originale Final Fantasy VII è un videogioco di ruolo giapponese pubblicato nel 1997 da Square per PlayStation e portato in seguito anche su PC Windows, Xbox One, PlayStation 4". Intanto possiamo offrirvi l'analisi di uno dei più recenti trailer di Fantasy VII Remake.

Questa settimana arriveranno su PlayStation 4, però, anche altri due giochi. Il primo è Disaster Report 4: Summer Memories, a base di terremoti, esplorazione e dialoghi, vero e proprio acquisto obbligato per gli amanti del genere (o della serie giapponese). La recensione di Disaster Report 4: Summer Memories è già disponibile, dunque correte a leggerla se siete ancora indecisi. E poi Fallout 76: Wastelanders, nuova espansione di Fallout 76, videogioco che è stato o amato o odiato, senza mezzi termini.

Ricordiamo dunque tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 6 aprile 2020, ordinati per data di lancio in un pratico elenco. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti!