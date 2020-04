Animal Crossing New Horizons, i nuovi contenuti potrebbero tardare causa coronavirus

Secondo il director del gioco Aya Kyogoku e il produttore Hisashi Nogami di Animal Crossing New Horizons, i nuovi contenuti del gioco potrebbero tardare a causa della pandemia da coronavirus e della riorganizzazione dei lavori.

In una recente intervista col Washington Post, il team al lavoro su Animal Crossing: New Horizons ha detta che non sa ancora come la recente pandemia da coronavirus andrà ad impattare i lavori per i nuovi contenuti del gioco. Nogami, il produttore di New Horizons, ha, infatti, affermato che "gestendo il team di sviluppo, devo pensare anche alla salute e al benessere dei dipendenti."

Questo vuol dire che Nintendo sta monitorando la situazione sanitaria mondiale e cercherà di mantenere inalterati i piani, ma nelle sue priorità i dipendenti vengono prima e se ci sarà la necessità di fermare i lavori per consentire loro di lavorare in maniera sicura, da casa, lo faranno.

Al momento, però, tutto sembra andare nella maniera migliore, come i recenti e puntuali aggiornamenti e la modalità Caccia all'uovo dimostrano. A proposito, sapete che il coniglio Ovidio sta terrorizzando il web?

Comunque per quanto riguarda gli aggiornamenti, per il momento tutto è tranquillo, ma la grande N comincia a mettere, giustamente, le mani avanti. "Non siamo sicuri che rinvieremo qualcosa, anche se penso che dobbiamo essere flessibili," sono state le parola lasciate al Washington Post.

Voi cosa vorreste veder arrivare nei prossimi mesi? Anche secondo voi Animal Crossing: New Horizons è il gioco perfetto per superare la quarantena in famiglia?