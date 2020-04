Dragon Ball Super, sexy Bulma protagonista del cosplay di Naomi Moon

Torna l'appuntamento con i cosplay e i costumi più interessanti e recenti del mondo del web. Oggi vi parliamo del lavoro realizzato da Naomi Moon a tema Dragon Ball Super: una versione di sexy Bulma tratta direttamente dal più recente film di animazione della serie, Dragon Ball Super: Broly.

L'artista Naomi Moon ha scelto proprio Bulma come protagonista del suo cosplay, precisamente una versione sensuale dell'eroina della serie Dragon Ball Super. I vestiti sono quelli del film Dragon Ball Super: Broly, come potrete notare, e sono anche stati realizzati con estrema precisione. Stesso discorso vale per trucco, parrucca e accessori, anche se poi chiaramente ad essere valorizzati sono altri... aspetti.

Ecco qui di seguito le immagini del nuovo cosplay di sexy Bulma tratto da Dragon Ball Super, cosa ne pensate? Potete commentarlo nella sezione dedicata ai commenti. Se invece siete in attesa di leggere il nuovo capitolo di Dragon Ball Super, potrete farlo a partire dal prossimo 20 aprile 2020 su Manga Plus, gratuitamente e legalmente. Oppure potreste ragionare con noi sulla soluzione ai livelli di potenza della serie.

✨I retook pictures my Bulma cosplay from Dragon Ball Super Broly movie! Lol I like that I could my Apple Watch for this haha 😆 I made my jacket too 😉✨✨#bulma #dragonballsuper #cosplay pic.twitter.com/QiHeOIq2B3 — Naomi Moon @Home (@NaomiMoonZ) April 3, 2020