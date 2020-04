Fortnite, le nuove skin a pagamento sono delle scatole di cartone

Gli sviluppatori di Epic Games continuano costantemente a proporre nuovi oggetti cosmetici per il proprio Battle Royale di successo, Fortnite Battaglia Reale. Ai giocatori interessano principalmente le Skin, costumi che non forniscono alcun vantaggio competitivo ma che almeno sono particolari e belli da vedere. A parte questi qui.

Le nuove skin a pagamento di Fortnite Capitolo 2 sono delle scatole di cartone. Provate a ripeterlo con calma dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua: le nuove skin di Fortnite Capitolo 2 sono delle scatole di cartone. Accessori, costumi, deltaplano e piccone sono tutti realizzati con il materiale che normalmente avreste a portata di mano per realizzare una spedizione postale, così come li avrebbero i corrieri.

Qui di seguito troverete le skin di Fortnite in questione, in una pratica immagine. Il lato positivo della questione consiste nel prezzo, il più basso di sempre per degli oggetti cosmetici di questo tipo: appena 800 V-buck per singola skin, cioè 8 euro al cambio. Significa che se vorrete aggiungere alla vostra collezione entrambe le skin, spenderete 16 euro. Significa inoltre che se vorrete completare il set con piccone, deltaplano e copertura cartonata, ne spenderete presumibilmente una trentina. Se vi sembrano tanti, sappiate che ci sono alcune Skin, su Fortnite, che da sole costano 20 euro.

La community comunque ha apprezzato questi costumi di Fortnite, considerandoli perfettamente a tema con il Battle Royale di Epic Games. Voi cosa ne pensate? Vietato utilizzare parole scurrili nella sezione dedicata ai commenti.

Delivering victories one at a time 📦 Check out the new Special Delivery Set in the Item Shop now! pic.twitter.com/4oTy3m2oNI — Fortnite (@FortniteGame) April 5, 2020