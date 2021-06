Psychonauts 2 su PS5 solo in retrocompatibilità, HDR solo su Series X|S

A poche settimane dal lancio, previsto per fine agosto, Double Fine ha cominciato a fare chiarezza sulle diverse edizioni di Psychonauts 2 che arriveranno nei negozi. Per esempio su PS5 il platform sarà disponibile solo attraverso la retrocompatibilità con PlayStation 4. Inoltre lo sviluppatore ha detto che, almeno per il lancio, l'HDR sarà disponibile solo su Series X|S.

Psychonauts 2 è uno di questi giochi che si è trovato a dover fare i conti con il "passaggio di proprietà". Gli accordi commerciali e soprattutto con il pubblico presi per la pubblicazione del gioco attraverso il crowdfunding, infatti, sono precedenti all'acquisizione di Microsoft e per questo editore e sviluppatore hanno deciso di rispettarli. In questi accordi, però, non era prevista nessuna versione per PlayStation 5 che di conseguenza non è stata sviluppata.

I possessori della console next-gen di Sony, infatti, potranno giocare l'attesissimo platform solo attraverso la retrcompatibilità con PS4. Per il momento, oltretutto, non è prevista una versione fisica del gioco, se non per i backer di Fig.

Infine lo studio ha confermato che l'HDR, onestamente non una delle tecnologie più all'avanguardia sul mercato, sarà disponibile solo su Xbox Series X|S, almeno durante i primi mesi di lancio. Questo potrebbe voler dire che nelle settimane successive alla pubblicazione, l'HDR potrebbe venire implementato anche sulle altre piattaforme.