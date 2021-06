Lost in Random, trailer della storia per il nuovo titolo EA Originals di Zoink!

Lost in Random, il nuovo titolo sviluppato da Zoink! per l'etichetta EA Originals, si mostra con il trailer della storia, in grado di catapultarci nelle affascinanti atmosfere di quest'avventura di ispirazione gotica.

Presentato durante EA Play Live 2020, Lost in Random è uno dei nuovi progetti "indipendenti" di Electronic Arts e sarà disponibile nel corso dell'estate su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Quest'estate tuffati in un'indimenticabile avventura insieme a Even e Dicey. Riuscirai a spezzare la maledizione di Alea? Governato da una perfida regina, il regno di Alea è diviso in sei oscuri territori in cui la vita scorre secondo il volere di un dado maledetto.

Ispirato alle fiabe gotiche e creato dal pluripremiato studio di sviluppo svedese Zoink, il gioco racconta la storia di Even, una bambina di umili origini che cercherà a tutti i costi di salvare sua sorella Odd dalle grinfie della regina.

Insieme al suo amico Dicey, un antico dado, la nostra eroina dovrà imparare ad affrontare il caos del regno mentre avanza tra epiche battaglie, incontri con personaggi a dir poco bizzarri e misteriose arene di gioco in cui tutto cambia a ogni lancio di dado.