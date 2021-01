PUBG ha un livello di reputazione per i giocatori che mostra il comportamento online

PUBG ha introdotto un sistema di reputazione in grado di segnalare il comportamento dei vari giocatori nelle partite online, in modo da capire in maniera più precisa con chi ci troviamo a giocare in base ai precedenti registrati.

Si tratta di un sistema che prevede sei livelli di reputazione, andando da zero (utente tossico) a 5 (utente dal comportamento ottimo), in base ai feedback, alle segnalazioni, alle ammonizioni ed eventuali provvedimenti disciplinari presi nelle interazioni online.

Più si gioca correttamente e più si sale di livello, insomma, mentre una serie di report negativi su un soggetto, probabilmente comprovati da materiali video o registrazioni di qualche tipo, possono far scendere il livello di reputazione.

"Sappiamo che la passione può scorrere potente sul campo di battaglia, ma il comportamento tossico non è mai giustificato", ha scritto PUBG Studio sul blog ufficiale illustrando la nuova introduzione, "Il vostro livello di reputazione aumenterà giocando, purché non dimostriate un comportamento negativo o tossico nei confronti degli altri".

Ci sono anche elementi che portano automaticamente a un abbassamento del livello, come il fatto di abbandonare ripetutamente i match online prima del tempo. Il livello di reputazione partirà dal 2 per tutti i giocatori e il rating sarà visibile nel Team Finder, in modo da dare subito un'idea del possibile comportamento dei giocatori già dall'organizzazione del match.

Nel frattempo, l'horror The Callisto Protocol sembra collegato in qualche modo all'universo del gioco in questione, mentre siamo in attesa di informazioni sul presunto PUBG 2.