PUBG 2 in sviluppo, secondo una voce di corridoio

Stando a una voce di corridoio proveniente dalla Corea, PUBG 2 sarebbe in sviluppo per PC, console e sistemi mobile. Stiamo parlando di un seguito vero e proprio del battle royale che ha sostanzialmente reso popolare il genere, anche se attualmente in occidente gli vengono preferiti altri titoli quali Fortnite, Apex Legends e Call of Duty: Warzone.

Stando al sito coreano MTN, PUBG 2 sarebbe in sviluppo già da qualche tempo. Krafton, il nuovo nome di PUBG Corp., avrebbe iniziato ad assemblare il team di sviluppo per le versioni PC e console del nuovo titolo a maggio 2019. PUBG Mobile 2 è stato invece affidato a un team interno, lo stesso che ha realizzato PUBG Lite per i PC meno performanti.

Stando al resoconto, Brendan Greene, l'autore del PUBG originale, non è coinvolto nel seguito. Lui stesso tempo fa affermò di voler lavorare a una nuova proprietà intellettuale, lasciandosi PUBG alle spalle. Attualmente è impegnato con un team diverso, PUBG Amsterdam, con cui ha annunciato il misterioso Prologue. Nel frattempo è stato annunciato anche l'horror The Callisto Protocol, il nuovo gioco di Glen Schofield ambientato nello stesso universo di PUBG.